ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дюбуа та ще два можливі суперники Усика: показали найкращі нокаути 2024 року (відео)

П'ятниця 27 грудня 2024 11:38
UA EN RU
Дюбуа та ще два можливі суперники Усика: показали найкращі нокаути 2024 року (відео) Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Британський спортивний стрімінговий сервіс DAZN склав рейтинг найкращих нокаутів 2024 року у професіональному боксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал DAZN.

Експерти обрали 14 найкращих вирішальних ударів у топових боях року, що минає.

До рейтингу увійшли, зокрема, два поєдинки за участю британця Ентоні Джошуя. У них боксер виступає, як у ролі тріумфатора, так і жертви. У списку – нокаут від британця, після удару якого на ринг впав Френсіс Нганну. А також – фатальний пропущений ним від Даніеля Дюбуа у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Представлені нокаути з боїв у різних вагових категоріях. Говорячи про боксерів з хевівейту, відзначимо наявність у "хіт-параді" потенційних суперників нашого Олександра Усика. Окрім Дюбуа, серед найкращих панчерів року – гігант з ДР Конго Мартін Баколе та юна британська зірка, що сходить – Мозес Ітаума.

Відзначимо також присутність у списку узбека Ісраїла Мадрімова, з яким в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2 мав битися наш Сергій Богачук. Проте суперник відмовився зустрічатися з українцем.

Вітчизняних боксерів у списку немає – як серед переможців, так і серед жертв.

Раніше повідомляли, що три українці очолили рейтинг хевівейтерів ХХІ століття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту