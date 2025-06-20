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Нокаут у стилі Усика. Українець Лозан знищив суперника на турнірі WBC: ефектне відео

Український боксер Данило Лозан знищує суперників один за одним (фото: instagram.com/lozan)
Автор: Анна Шиканова

Український боксер Данило Лозан вийшов до наступного етапу Гран-прі WBC, здобувши ефектну перемогу нокаутом над Еріком Басраною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Лозан - Басрана: як пройшов бій

22-річний Лозан (14-0, 9 KO) продовжив свою безпрограшну серію на професійному ринзі, здобувши переконливу перемогу у другому колі престижного турніру WBC Grand Prix у першій напівсередній вазі.

У поєдинку другого раунду Гран-прі українець достроково переміг канадця Еріка Басрана (8-1, 3 KO), відправивши суперника в нокдаун тричі упродовж третього раунду. 

Бій завершився технічним нокаутом на користь Данила, що стало вже дев’ятою достроковою перемогою в його кар'єрі.

Як Лозан йшов до цього бою

На першому етапі турніру Данило впевнено пройшов Камронбека Ешматова з Узбекистану (10-2, 7 KO), здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів: 58:55, 59:54, 59:54.

Лозан, якого дехто називає “новим Усиком", вважається одним із найбільш перспективних українських боксерів своєї вагової категорії, а виступ на Гран-прі WBC може відкрити йому двері до титульних боїв на світовому рівні.

Додамо, що WBC Grand Prix - це серія турнірів під егідою Всесвітньої боксерської ради, яка дає молодим боксерам змогу поборотися за високі позиції в рейтингах та офіційні титульні шанси.

Наступний суперник Лозана у чвертьфіналі турніру буде визначений найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ​​Олександр Усик сказав, хто стане новим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після нього

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