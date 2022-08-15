НОК Украины и БФ «Майбутнє – дітям» провели в Греции «Randori» для детей-спортсменов из пострадавших регионов Украины



12 августа в рамках международного проекта Olympic Dreams 2022 при поддержке НОК Украины, БФ «Майбутнє – дітям», посольства Украины в Греческой Республике и лично г-на Посла Сергея Шутенко состоялась открытая тренировка «Randori» со спортсменами федерации дзюдо Украины и федерации дзюдо Греции.

«Для себя мы поставили простую задачу: в рамках начатой ​​Первой леди Украины Еленой Зеленской Программы психического здоровья и психосоциальной поддержки использовать все возможности Греции с тем, чтобы помочь украинским детям преодолеть стресс, связанный с войной и пережитыми травматическими событиями. За летний период в сотрудничестве с греческими партнерами, украинскими и греческими благотворительными организациями нам удалось оздоровить более 500 украинских детей. И эта работа еще продолжается», – Посол Украины в Греции Сергей Шутенко.

Анатолий Бойко, Сергей Шутенко, Спиридон Каравулис, Елена Виходет

В проекте Olympic Dreams 2022 задействовано свыше 100 юных украинских спортсменов, которые тренируются на базе профессиональной спортивной инфраструктуры SPORTCAMP и Sport Village (Лутраки, Греция) с тренерами Кареном Балаяном и Александрой Старковой.

Ирина Бойко, Анатолий Бойко, Сергей Шутенко, Алла Полевая

«Уже вторая смена наших юных спортсменов принимает участие в проекте Olympic Dreams 2022. Среди них члены сборной команды Украины по дзюдо (кадеты, юниоры и взрослые), все они наша гордость, чемпионы и призеры европейских и международных турниров, и мы рады поддержать их профессиональный уровень в непростые времена ради будущих побед Украины», – отметил меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолий Бойко.



Анатолий Бойко

Спортивное событие организовано в рамках летнего учебно-тренировочного лагеря в Греции для детей из пострадавших регионов Украины, в частности городов Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Херсон, Одесса, Луганск, Сумы, Донецк при личной поддержке мецената Анатолия Бойко, посольства Украины в Греческой Республике и благотворительного фонда «Майбутнє – дітям».





Александра Новикова, Сергей Шутенко, Анатолий Бойко

Для справки:

Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям" до войны заботился о детях, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года работники Фонда и Гимназии оказали помощь около 500 детям и взрослым. Однако с началом войны на территории Гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации "Развитие IT образования", который поддерживает молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Email: uachildrenfund@gmail.com

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