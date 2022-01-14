Ночью мокрый снег накроет большую часть Украины, на дорогах гололедица: погода на завтра

В субботу, 15 января, в Украине на большей части страны ночью ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем могут пройти незначительные осадки. Температура в течение суток колебаться в пределах от -2 до +4 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 с порывами до 15-20 метров в секунду
Температура воздуха 15 января составит:
Фото: погода в Украине 15 января (meteo.gov.ua)
В Киеве ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит от 0 до -2, днем - от 0 до +2 градусов.
Фото: погода в Киеве 15 января (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Украине на 15 января. На территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.