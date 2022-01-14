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Ночью мокрый снег накроет большую часть Украины, на дорогах гололедица: погода на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 15 января, в Украине на большей части страны ночью ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем могут пройти незначительные осадки. Температура в течение суток колебаться в пределах от -2 до +4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В ночь на 15 января на большей части страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 с порывами до 15-20 метров в секунду

Температура воздуха 15 января составит:

  • на западе днем от -1 до +3, ночью от -3 до +1;
  • на севере днем от -1 до +1, ночью от 0 до -2;
  • на востоке днем от -1 до 0, ночью от 0 до -2;
  • на юге днем от +2 до +4, ночью от -1 до -+2;
  • в центре днем от -1 до +1, ночью от -1 до -2.

Фото: погода в Украине 15 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит от 0 до -2, днем - от 0 до +2 градусов.

Фото: погода в Киеве 15 января (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Украине на 15 января. На территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Погода в УкраинеГидрометцентр