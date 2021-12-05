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Ночные морозы и снег на Западе: какой сегодня будет погода в Украине

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Украина, Воскресенье 05 декабря 2021 07:00
Ночные морозы и снег на Западе: какой сегодня будет погода в Украине Фото: на западе Украины ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 5 декабря, днем в западных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха сегодня составит:

  • на западе страны днем от +1 до +3, ночью от -3 до -7 градусов;
  • в северных областях днем от 0 до +2, ночью от -2 до -5 градусов;
  • в центральных областях днем от +1 до +2, ночью от -2 до -5 градусов;
  • в восточных областях днем от +2 +5 градусов, ночью от 0 до -4 градусов;
  • на юге страны днем от +4 до +8, ночью от 0 до -5 градусов;

Ночные морозы и снег на Западе: какой сегодня будет погода в Украине

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Днем без осадков, поздно вечером начнется снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 0 до +2, ночью от -3 до -5 градусов.

Ночные морозы и снег на Западе: какой сегодня будет погода в Украине

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