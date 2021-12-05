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Нічні морози та сніг на заході: якою сьогодні буде погода в Україні

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Україна, Неділя 05 грудня 2021 07:00
Нічні морози та сніг на заході: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: на заході України очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 5 грудня, вдень у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря сьогодні становитиме:

  • на заході країни вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -7 градусів;
  • у північних областях вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -5 градусів;
  • у центральних областях вдень від +1 до +2, вночі від -2 до -5 градусів;
  • у східних областях вдень від +2 +5 градусів, вночі від 0 до -4 градусів;
  • на півдні країни вдень від +4 до +8, вночі від 0 до -5 градусів;

Нічні морози та сніг на заході: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві

Удень без опадів, пізно увечері почнеться сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +2, вночі від -3 до -5 градусів.

Нічні морози та сніг на заході: якою сьогодні буде погода в Україні

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