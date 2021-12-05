Нічні морози та сніг на заході: якою сьогодні буде погода в Україні
Фото: на заході України очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 5 грудня, вдень у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Температура повітря сьогодні становитиме:
- на заході країни вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -7 градусів;
- у північних областях вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -5 градусів;
- у центральних областях вдень від +1 до +2, вночі від -2 до -5 градусів;
- у східних областях вдень від +2 +5 градусів, вночі від 0 до -4 градусів;
- на півдні країни вдень від +4 до +8, вночі від 0 до -5 градусів;
Погода в Києві
Удень без опадів, пізно увечері почнеться сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +2, вночі від -3 до -5 градусів.