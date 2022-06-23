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Ночной и утренний обстрел Харьковской области: 7 человек ранены, среди них дети

Фото: Харьков и область продолжают обстреливать (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью и утром снова обстреляли Харьков и область. В результате вражеских атак пострадали семь человек, двое из них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в Харькове вчера около 23:00 были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно никто не пострадал.

Также глава области рассказал, что ночью снова оккупанты обстреляли г. Дергачи, частично разрушено офисное здание.

"В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка", - написал Синєгубов.

Напомним, вчера российские военные за день несколько раз обстреливали различные населенные пункты Харьковской области. В результате 10 человек погибли, более десяти получили ранения.

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