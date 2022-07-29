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Ночной обстрел Харькова: поврежден двухэтажный дом, спасатели ищут людей под завалами

Фото: Оккупанты ночью обстреляли Харьков (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ночью ударили по Харькову, в центральной части города зафиксировано два прилета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

В первом случае войска противника попали в двухэтажный дом. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, разбирают завалы, ищут под ними людей.

Также зафиксирован прилет в здание одного из высших учебных заведений. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Всего было слышно более 20 ударов.

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