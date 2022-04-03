ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ночном клубе Баку прогремел взрыв: есть погибший, десятки раненых

Новина українською →
Баку, Воскресенье 03 апреля 2022 06:20
В ночном клубе Баку прогремел взрыв: есть погибший, десятки раненых Взрыв в Баку (Фото: apa.az)
Автор: Константин Широкун

3 апреля 2022 года в 3 часа ночи в одном из ночных клубов столицы Азербайджана, Баку, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, более 30 посетителей и сотрудников получи ранения и ожоги разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media.Az.

Как сообщает генеральная прокуратура Азербайджана, от взрыва на улице Низами в ночном клубе Location погибла женщина, работавшая в клубе, также 31 человек получил ранения разной степени тяжести. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. На месте работают спасатели, а также представители прокуратуры, которые расследуют причину взрыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой