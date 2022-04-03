В ночном клубе Баку прогремел взрыв: есть погибший, десятки раненых

3 апреля 2022 года в 3 часа ночи в одном из ночных клубов столицы Азербайджана, Баку, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, более 30 посетителей и сотрудников получи ранения и ожоги разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media.Az.

Как сообщает генеральная прокуратура Азербайджана, от взрыва на улице Низами в ночном клубе Location погибла женщина, работавшая в клубе, также 31 человек получил ранения разной степени тяжести. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. На месте работают спасатели, а также представители прокуратуры, которые расследуют причину взрыва.