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У нічному клубі Баку прогримів вибух: є загиблий, десятки поранених

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Баку, Неділя 03 квітня 2022 06:20
У нічному клубі Баку прогримів вибух: є загиблий, десятки поранених Вибух у Баку (Фото: apa.az)
Автор: Константин Широкун

3 квітня 2022 року о 3 годині ночі в одному з нічних клубів столиці Азербайджану, Баку, стався вибух. В результаті вибуху одна людина загинула, більше 30 відвідувачів і співробітників отримай поранення і опіки різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media.Az.

Як повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану, від вибуху на вулиці Нізамі в нічному клубі location загинула жінка, яка працювала в клубі, також 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу. На місці працюють рятувальники, а також представники прокуратури, які розслідують причину вибуху.

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