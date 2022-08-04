Только за ночь Николаев обстреляли четыре раза: видео последствий

"Под ракетные удары попали два района города. Только в центре Николаева повреждены более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание", - рассказал он.

По словам главы города, в этих зданиях выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество.

"В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, значительно поврежденную во время обстрела", - добавил Сенкевич.