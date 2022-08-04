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Только за ночь Николаев обстреляли четыре раза: видео последствий

Фото: последствия обстрела Николаева 4 августа (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 4 августа, Николаев был обстрелян фактически четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

"Под ракетные удары попали два района города. Только в центре Николаева повреждены более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание", - рассказал он.

По словам главы города, в этих зданиях выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество.

"В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, значительно поврежденную во время обстрела", - добавил Сенкевич.

Как сообщалось, около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.

Также в результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

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Николаев