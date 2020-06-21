"Ночь Гаврилова": в Грузии люди собираются на акцию протеста

В Тбилиси (Грузия) люди собрались на акцию протеста по случаю годовщины так называемой "Ночи Гаврилова". Тогда на проспекте Руставели во время стычек с полицией пострадали около 300 митингующих.

Об этом сообщает News Tbilisi.

Акция получила такое название именем депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Против его приезда в Грузию на улицы с протестом год назад, 20 июня, вышли тысячи людей.

Нынешняя акция организованная активистами молодежного движения Тбилиси, ее слоган - "Вместе против оккупации".

"Ровно год назад власть "Грузинской мечты" (правящая партия в Грузии, - ред.) впустила российских депутатов в парламент и уступила кресло председателя парламента страны коммунисту Гаврилову, нарушителю закона об оккупации", - цитируют грузинские заявление организаторов протеста.

Организаторы заявили, что в ночь с 20 на 21 июня на проспекте Руставели планируются выступления граждан, пострадавших во время прошлогодних событий. Также будут выступать музыканты.

"Проспект Руставели закрыт для движения... Для обеспечения дистанции между людьми активисты наклеили на дороге стикеры с изображением президента России Владимира Путина", - указано в сообщении.

Отмечается, что также к участникам митинга присоединились представители оппозиции.

Грузинский телеканал "Рустави-2" напомнил, что год назад во премя протестов в Тбилиси 275 человек получили травмы здоровья различной степени тяжести. Среди них около 80 правоохранителей и 40 журналистов. Только трое из протестующих получили статус потерпевших. Теперь трое журналистов продолжают спор уже в Страсбургском суде.

Позже статус пострадавших получили только 8 граждан и 68 полицейских. Виновными в протестах признали 13 граждан и ни один из сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в Беларуси состоялись протесты в ответ на задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании: на митингах задержаны более 100 человек.