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Нобелевская премия 2021 года: список имен всех лауреатов

Автор: Анастасия Рокитна

В 2021 году объявлено 10 лауреатов Нобелевской премии в различных сферах. В частности, премию мира получили Мария Рессо и Дмитрий Муратов.

Список всех победителей в материале РБК-Украина.

Нобелевскую премию по литературе получил писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан "за развитие асимметричного органокатализа".

Нобелевскую премию 2021 года по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".

Нобелевскую премию мира получили Мария Рессо и Дмитрий Муратов "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

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Нобелевская премия