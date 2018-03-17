НМУ предлагает усовершенствовать экзамен "Крок", - Амосова

Ректор НМУ имени Богомольца Екатерина Амосова последовательно, еще с 2014 года, критикует контент качества тестов, входящих в "Крок". Об этом сообщают украинские СМИ.

"50% их буклета - это открытая база примитивных тестов с 15% ошибок. И студенты ее просто зазубривают", - утверждает она.

Но ее критика не касается самой системы независимого оценивания. Ректор выступает за совершенствование тестов, пересмотр их контента и усложнение. "Я за то, чтобы тесты начали выполнять свою функцию - всестороннее независимое оценивание знаний выпускников медицинских вузов", - отмечает Амосова.

Согласно результатам сдачи интернами тестов украинского "Крок" и американского "STEP" по одной и той же программе были получены шокирующие результаты: сдача американских тестов 0-4%, украинских - 83-99%. По утверждению Амосовой, в том виде, который существует сейчас, экзамен "Крок" очень плохо измеряет то, что должен измерять.

Среди главных причин такой ситуации ректор НМУ называет примитивность экзаменов, наличие в них многочисленных ошибок и большой процент тестов с открытой базы, которую "зазубривают" перед экзаменом. "Половину тестов для ежегодного экзамена Центр тестирования отбирает из обнародованных для заучивания на память буклетов предыдущих лет, в которых далеко не все тесты были "удачными", потому что авторы учились, а часть написанного уже успела устареть", - отмечает она.

По словам Амосовой, открытая база выпускного экзамена "Крок - 2" для врачей общей практики имеет 2400 тестов. Их заучивание гарантирует 83% оценки "сдал", которая последние два года установлена в 60,5% верных ответов (ранее было 50,5%). "Заучивание часто происходит по следующему принципу: если в тесте речь идет о доярку, то верный ответ (один из 5-ти вариантов) -"бруцеллез", - заключает ректор.

По ее словам, средний процент верных ответов на тесты, которые охватывают все человеческие болезни, так называемый "национальный показатель", в 2016 году составил 85%, а в 2011 - 92%. Процент тех, кто сдал лицензионный экзамен с первого раза, за последние 9 лет колебался от 97,8% до 99,7%, в 2016 году - 98%.

Екатерина Амосова убеждена, что нынешний приоритет для украинского медицинского образования - это зазубривание отрывочной, примитивной, и не всегда важной информации, в т.ч. ошибочных и устаревших утверждений, но эту ситуацию нужно немедленно менять.