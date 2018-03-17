НМУ пропонує вдосконалити екзамен "Крок", - Амосова

Ректор НМУ імені Богомольця Катерина Амосова послідовно, ще з 2014 року, критикує контент якості тестів, що входять в "Крок". Про це повідомляють українські ЗМІ.

"50% їх буклету - це відкрита база примітивних тестів з 15% помилок. І студенти її просто зазубрюють", - стверджує вона.

Але її критика не стосується самої системи незалежного оцінювання. Ректор виступає за вдосконалення тестів, перегляд їх вмісту та ускладнення. "Я за те, щоб тести почали виконувати свою функцію - всебічне незалежне оцінювання знань випускників медичних вузів", - зазначає Амосова.

Згідно з результатами складання інтернами тестів українського "Крок" і американського "STEP" по одній і тій же програмі були отримані шокуючі результати: здача американських тестів 0-4%, українських - 83-99%. За твердженням Амосової, в тому вигляді, який існує зараз, екзамен "Крок" дуже погано вимірює те, що повинен вимірювати.

Серед головних причин такої ситуації ректор НМУ називає примітивність іспитів, наявність у них численних помилок і великий відсоток тестів з відкритої бази, яку "зазубрюють" перед іспитом. "Половину тестів для щорічного іспиту Центр тестування відбирає з оприлюднених для заучування на пам'ять буклетів попередніх років, у яких далеко не всі тести були "вдалими", тому що автори вчилися, а частина написаного вже встигла застаріти", - зазначає вона.

За словами Амосової, відкрита база випускного іспиту "Крок - 2" для лікарів загальної практики має 2400 тестів. Їх заучування гарантує 83% оцінки "склав", яка останні два роки встановлена у 60,5% вірних відповідей (раніше було 50,5%). "Заучування часто відбувається за наступним принципом: якщо в тесті мова йде про доярку, то вірна відповідь (один з 5-ти варіантів) -"бруцельоз", - зазначає ректор.

За її словами, середній відсоток вірних відповідей на тести, які охоплюють всі людські хвороби, так званий "національний показник", в 2016 році склав 85%, а в 2011 - 92%. Відсоток тих, хто здав ліцензійний іспит з першого разу, за останні 9 років коливався від 97,8% до 99,7%, в 2016 році - 98%.

Катерина Амосова переконана, що нинішній пріоритет для української медичної освіти - це зазубрювання уривчастої, примітивної, і не завжди важливої інформації, в т. ч. помилкових і застарілих тверджень, але цю ситуацію треба негайно міняти.