ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НКРЭКУ затягивает с обнародованием результатов проверки "ГарПока" за блокирование 3 млрд грн, - нардеп

Новина українською →
Киев, Пятница 21 января 2022 18:44
НКРЭКУ затягивает с обнародованием результатов проверки "ГарПока" за блокирование 3 млрд грн, - нардеп Фото: народный депутат Украины Алексей Кучеренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна немедленно обнародовать результаты проверки госпредприятия "Гарантированный покупатель" относительно правомерности блокирования на счетах 3 млрд грн, предназначенных для выплаты долгов в области ВИЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook нардепа Алексея Кучеренко.

"Наше уважаемое НКРЭКУ еще не полностью вышло из праздничной суеты. Просто я не могу найти других объяснений тому, что регулятор задерживается с обнародованием результатов проверки госпредприятия "Гарантированный покупатель", - сказал нардеп.

Он напомнил, что Нацкомиссии необходимо было разобраться по поводу правомерности блокирования на счетах "ГарПока" 3 млрд грн в ноябре прошлого года. Эти средства - остаток из предоставленных нам еврокредитов, которые должны были поступить производителям возобновляемой энергии.

"Однако, поскольку средства не были уплачены и с их распределением происходила какая-то вакханалия, НКРЭКУ в середине декабря приступило к проверке "ГарПока". И я скажу, на то были причины", - добавил Кучеренко.

Он указал, что через месяц представители регулятора провели все необходимые действия, имели доступ ко всем необходимым документам, чтобы сделать соответствующие выводы.

"Надеюсь, что результаты своей работы они представят уже в ближайшие дни. И своей честной, незаангажированной профессиональной деятельностью начнут оправдывать свои немалые зарплаты и премии, которые оплачивает им потребитель из своего кармана", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше