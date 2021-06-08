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НКРЭКУ защищает схемы "торговли воздухом" в конфликте с Минэнерго и генерацией, - нардеп

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Киев, Вторник 08 июня 2021 13:29
НКРЭКУ защищает схемы "торговли воздухом" в конфликте с Минэнерго и генерацией, - нардеп Фото: НКРЭКУ защищает схемы "торговли воздухом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конфликт руководства НКРЭКУ с Минэнерго и основными энергетическими компаниями возник из-за желания комиссии и в дальнейшем покрывать схемы "торговли воздухом".

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Неслучайно, сегодня конфликт разгорается между новым министром энергетики господином Галущенко и НКРЭКУ. Ибо они (производители тока, - ред.) уже выступили с открытым заявлением - вся генерация, все кадровые энергетики говорят: "Дальше так регулировать и управлять рынком невозможно. Потому что все попадут и все станут банкротом", - заявил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что заложником в этой ситуации оказался президент, которому принадлежат полномочия по назначению членов НКРЭКУ.

"Потому что в октябре 2019 года четырех членов этой комиссии без конкурса назначил своим указом президент Зеленский. И главный вопрос - а кто должен ответить за это? На кого сейчас переводить эти стрелки. Извините, у меня впечатление, что окружение уважаемого господина президента подставляет его просто своим небрежным управлением в сфере энергетики и, по сути дела, делает его заложником этой ситуации", - добавил Кучеренко.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.

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