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НКРЕКП захищає схеми "торгівлі повітрям" в конфлікті з Міненерго і генерацією, - нардеп

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 13:29
НКРЕКП захищає схеми "торгівлі повітрям" в конфлікті з Міненерго і генерацією, - нардеп Фото: НКРЕКП захищає схеми "торгівлі повітрям" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конфлікт керівництва НКРЕКП з Міненерго і основними енергетичними компаніями виник через бажання комісії й надалі покривати схеми "торгівлі повітрям",

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Невипадково, сьогодні конфлікт розгорається між новим міністром енергетики паном Галущенком і НКРЕКП. Бо вони (виробники струму – прим.) з вже виступили відкритою заявою - вся генерація, всі кадрові енергетики кажуть: «Далі так регулювати і управляти ринком неможливо. Бо всі потраплять і всі стануть банкрутом", - заявив нардеп.

Нардеп наголосив, що заручником в цій ситуації опинився президент, якому належать повноваження з призначення членів НКРЕКП.

"Бо в жовтні 2019 року чотирьох членів цієї комісії без конкурсу призначив своїм указом президент Зеленський. І головне питання – а хто має відповісти за це? На кого зараз переводити ці стрілки. Вибачте, в мене враження, що оточення шановного пана президента підставляє його просто своїм недбалим управлінням в сфері енергетики і, по суті справи, робить його заручником цієї ситуації", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

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