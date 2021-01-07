НКРЭКУ не выполняет условия "зеленого" меморандума и нарушает закон, - УВЭА

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нарушает условия меморандума и закона 810 о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников в Украине.

Об этом заявил председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков во время брифинга относительно критической ситуации на энергорынке в Центре Разумкова.

"Когда Меморандум подписывался, подпись поставил премьер-министр Денис Шмыгаль, в.и.о. министра энергетики Ольга Буславец, наши две ассоциации (УВЭА и ЕУЭА, - ред.) и регулятор. Этот меморандум был согласован со всеми ветвями власти, со всеми министерствами. И сегодня мы видим, например, что Министерство финансов отказывается от выполнения Меморандума и Кабинет министров ничего не может с этим сделать. А регулятор, который подписал этот меморандум, вообще не выполняет закон", - сказал Конеченков.

Также глава УВЭА отметил, что на НКРЭКУ влияют промышленные группы, это стало причиной того, что комиссия рассматривает предоставление кредитных средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго" не на пользу "зеленой" энергетики. Конеченков надеется, что регулятор учтет позицию инвесторов, которые вкладывают средства в альтернативную энергетику в Украине.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандума о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.