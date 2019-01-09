НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Волыньгаз" на 2019 год

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Около 12,3 млн гривен будет направлено на замену счетчиков и обменный фонд в количестве 8985 счетчиков газа

ПАО "Волыньгаз" в этом году направит почти 27 миллионов гривен на модернизацию газораспределительных сетей области. Основные направления - индивидуальные счетчики и замена оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

7 декабря 2018 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила инвестпрограмму ПАО "Волыньгаз" на 2019 год и объем инвестиций ПАО "Волыньгаз" на текущий год.

"За средства, которые выделил НКРЭКУ, сможем отремонтировать только 1,5 километров газопроводов, хотя в области 195 километров газопроводов, требующих замены. Также проводится реконструкция 31 шкафного регуляторного пункта (ШРП) и оборудование 24 регулирующих линий газорегуляторных пунктов (ГРП) с общим бюджетом 7,6 миллионов гривен. Всего в газотранспортной компании 124 ГРП и 320 ШРП с истекшим сроком эксплуатации", - отметил технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.

Также в пресс-службе сообщили, что еще около 12,3 млн гривен будет направлено на замену счетчиков и обменный фонд в количестве 8 985 счетчиков газа.

"По состоянию на 1 января этого года из общего количества 62 647 квартир с газовыми плитками, счетчиками оснащены 59 249 квартир, в том числе 28 353 покрыто узлами учета газа (ВОГ), что составляет всего 94,5 %. Без учета газа в области остается около 3400 домохозяйств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тариф на распределение "Волыньгаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. И даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года, тариф облгаза не пересмотрели. Как сообщили в пресс-службе, компания продолжает получать те же 72 копейки с одного распределенного кубометру газа.