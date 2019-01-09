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НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Волиньгаз" на 2019 рік

Новини » Енергетика    09.01.2019 - 11:33
НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Волиньгаз" на 2019 рік
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Близько 12,3 млн гривень буде направлено на заміну лічильників та обмінний фонд у кількості 8985 лічильників газу

ПАТ "Волиньгаз" цього року направить майже 27 мільйонів гривень на модернізацію газорозподільних мереж області. Основні напрямки - індивідуальні лічильники та заміна обладнання. Про це повідомляє прес-служба компанії.                                 

7 грудня 2018 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила інвестпрограму ПАТ "Волиньгаз" на 2019 рік та обсяг інвестицій ПАТ "Волиньгаз" на поточний рік.

"За кошти, які виділила  НКРЕКП, зможемо відремонтувати тільки 1,5 кілометрів газопроводів, хоча в області 195 кілометрів газопроводів, що потребують заміни. Також проводиться реконструкція 31 шкафного регуляторного пункту (ШРП) і обладнання 24 регулюючих ліній газорегуляторних пунктів (ГРП) із загальним бюджетом 7,6 мільйонів гривень. Усього в газотранспортній компанії 124 ГРП і 320 ШРП з вичерпаним терміном експлуатації", - зазначив технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

Також в прес-службі повідомили, що ще близько 12,3 млн гривень буде направлено на заміну лічильників та обмінний фонд у кількості 8 985  лічильників газу.

"Станом на 1 січня цього року із загальної кількості 62 647 квартир з газовими плитками, лічильниками оснащено 59 249 квартир, в тому числі 28 353 покрито вузлами обліку газу (ВОГ), що становить загалом 94, 5 %. Без обліку газу в області залишається близько 3 400 домогосподарств", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Тариф на розподіл "Волиньгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. І навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Як повідомили у прес-службі, компанія продовжує отримувати ті ж 72 копійки з одного розподіленого кубометру газу.

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