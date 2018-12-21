НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу "Ровногаза" на 2019 год

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В 2019 году ПАО "Ровногаз" планирует заменить 3750 бытовых счетчиков

4 декабря Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила объем инвестиций ПАО "Ровногаз" на текущий год. Компания направит 28,7 млн гривен на модернизацию газораспределительных сетей области. Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

Основными направлениями будут установка индивидуальных счетчиков и замена оборудования.

"За средства, которые выделил НКРЭКУ, сможем отремонтировать только 5,7 км газопроводов, хотя 230 км газопроводов в области, требующих замены. Также проводится реконструкция 29-ти ШРП и оборудование двух регулирующих линий ГРП с общим бюджетом 6,1 млн гривен", - рассказал технический директор ПАО "Ровногаз" Александр Ганжа.

Также в пресс-службе сообщили, что около 9,301 млн гривен будет направлено на замену счетчиков и обменный фонд счетчиков газа. В 2019 году ПАО "Ровногаз" планирует заменить 3750 бытовых счетчиков. Это только 75% от необходимого количества, ведь каждый год во время поверки отбраковывается около 5 тыс. счетчиков газа.

За счет инвестпрограммы, по состоянию на 1 декабря этого года осталось установить еще 1951 счетчик, это обеспечит 100% установки счетчиков газа для категории абонентов только с газовыми плитами.

Тариф на распределение "Ровногаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. И даже после роста цены газа с 1 ноября 2018 года, тариф облгаза не пересмотрели. Компания продолжает получать те же 72 копейки с одного распределенного кубометру газа.