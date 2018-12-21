НКРЕКП затвердила інвестиційну програму "Рівнегазу" на 2019 рік

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У 2019 році ПАТ "Рівнегаз" планує замінити 3750 побутових лічильників

4 грудня Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила обсяг інвестицій ПАТ "Рівнегаз" на поточний рік. Компанія направить 28,7 млн гривень на модернізацію газорозподільних мереж області. Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

Основними напрямками будуть встановлення індивідуальних лічильників та заміна обладнання.

"За кошти, які виділила НКРЕКП, зможемо відремонтувати тільки 5,7 км газопроводів, хоча 230 км газопроводів в області, що потребують заміни. Також проводиться реконструкція 29-ти ШРП і обладнання двох регулюючих ліній ГРП із загальним бюджетом 6,1 млн гривень", - розповів технічний директор ПАТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

Також у прес-службі повідомили, що близько 9,301 млн гривень буде направлено на заміну лічильників та обмінний фонд лічильників газу. У 2019 році ПАТ "Рівнегаз" планує замінити 3750 побутових лічильників. Це тільки 75% від необхідної кількості, адже щороку бід час повірки відбраковується близько 5 тис. лічильників газу.

За рахунок інвеспрограми, станом на 1 грудня цього року залишилося встановити ще 1951 лічильник, це забезпечить 100% встановлення лічильників газу для категорії абонентів лише з газовими плитами.

Тариф на розподіл "Рівнегазу" так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. І навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія продовжує отримувати ті ж 72 копійки з одного розподіленого кубометру газу.