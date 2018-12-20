НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу "Криворожгаза" на 2019 год

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Самыми крупными статьями расходов являются сети и индивидуальные счетчики

4 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила инвестиционную программу ПАО "Криворожгаз" на 2019 год. Самыми крупными статьями расходов являются сети и индивидуальные счетчики. Всего на инвестиционную программу выделено 35,59 млн гривен, что в 2 раз меньше реальных потребностей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2019 году ПАО "Криворожгаз" установит 7406 индивидуальных счетчиков, на что будет направлено 14,7 млн гривен, и заменит 7750 индивидуальных счетчиков, на что будет направлено 12,6 млн гривен. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Кривом Роге и Криворожском районе насчитывается около 55 тыс. домохозяйств без учета газа.

В пресс-службе сообщили, что почти 7,8 млн гривен инвестиций будет направлено на реконструкцию и модернизацию сетей и капитальный ремонт оборудования на газорегуляторных пунктах в 2019 году.

"Поскольку газотранспортная система прокладывалась еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, ПАО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Также сообщается, что компания выполнит реконструкцию газопроводов общей протяженностью 3,045 км на сумму 877 тыс. гривен; модернизацию 7 газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму 1,4 млн гривен; реконструкцию 10 шкафных газорегуляторных пунктов с полной заменой устаревшего оборудования на сумму 834,8 тыс. гривен и реконструкцию 15 установок катодной защиты газопроводов на сумму 2,2 млн гривен.

По словам пресс-службы, еще в начале года ПАО "Криворожгаз" подало на рассмотрение НКРЭКУ план развития на 2019 год на сумму 73,9 млн гривен с намерением увеличить инвестиции в газовые сети. Однако тариф на распределение "Криворожгаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. Даже после роста цены газа с 1 ноября, компания продолжает получать те же 35 коп. с одного распределенного кубометра газа.