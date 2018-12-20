НКРЕКП затвердила інвестиційну програму "Криворіжгазу" на 2019 рік

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найбільшими статтями видатків є мережі та індивідуальні лічильники

4 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила інвестиційну програму ПАТ "Криворіжгаз" на 2019 рік. Найбільшими статтями видатків є мережі і індивідуальні лічильники. Всього на інвестиційну програму виділено 35,59 млн гривень, що в 2 разів менше реальних потреб. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В 2019 році ПАТ "Криворіжгаз" встановить 7406 індивідуальних лічильників, на що буде спрямовано 14,7 млн гривень, і замінить 7750 індивідуальних лічильників, на що буде спрямовано 12,6 млн гривень. Станом на 1 грудня 2018 року в Кривому Розі та Криворізькому районі налічується близько 55 тис. домогосподарств без обліку газу.

У прес-службі повідомили, що майже 7,8 млн гривень інвестицій буде направлено на реконструкцію та модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорегуляторних пунктах в 2019 році.

"Оскільки газотранспортна система прокладалася ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, ПАТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Терентьєва Марина.

Також повідомляється, що компанія виконає реконструкцію газопроводів загальною протяжністю 3,045 км на суму 877 тис. гривень; модернізацію 7 газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму 1,4 млн гривень; реконструкцію 10 шафових газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму 834,8 тис. гривень та реконструкцію 15 установок катодного захисту газопроводів на суму 2,2 млн гривень.

За словами прес-служби, ще на початку року ПАТ "Криворіжгаз" подало на розгляд НКРЕКП план розвитку на 2019 рік на суму 73,9 млн гривень з наміром збільшити інвестиції в газові мережі. Однак тариф на розподіл "Криворіжгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що зробило неможливим збільшення фінансування. Навіть після зростання ціни газу з 1 листопада, компанія продовжує отримувати ті ж 35 коп. з одного розподіленого кубометра газу.