НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Днепропетровскгаз" на текущий год

Иллюстративное фото (пресс-служба "Днепропетровскгаза")

Всего на инвестпрограмму выделено 48,05 млн гривен, что в пять раз меньше реальных потребностей

13 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила объем инвестиций ПАО "Днепропетровскгаз" на текущий год. Крупнейшими статьями расходов - являются сети и индивидуальные счетчики. Всего на инвестпрограмму выделено 48,05 млн гривен, что в пять раз меньше реальных потребностей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году "Днепропетровскгаз" установит 13716 тыс. индивидуальных счетчиков на что будет направлено 27,23 млн гривен. По состоянию на конец ноября в области насчитывалось около 25,9 тыс. домохозяйств без учета газа.

Согласно постановлению НКРЭКУ, ПАО "Днепропетровскгаз" проведет замену 3 км газопроводов.

"Более 2,1 километров газовых сетей в Днепропетровской области нуждаются в замене. Они полностью исчерпали свой ресурс, ведь эксплуатируются более 40 лет. Чтобы провести необходимую модернизацию только газораспределительных сетей, нам необходимо инвестировать более 929 млн гривен", - рассказывает директор технический ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Также компания выполнит реконструкцию 69 пунктов редуцирования газа, которые уже исчерпали срок эксплуатации, на сумму 8,7 млн гривен, замену 1124 комбинированных домовых регуляторов давления на сумму 2,8 млн гривен, еще 4,83 млн гривен направят на капитальный ремонт 64 сооружений электрохимической защиты.

Еще в начале года ПАО "Днепропетровскгаз" намеревалось увеличить инвестиции в газовые сети, подав на рассмотрение НКРЭКУ план развития на текущий год на сумму 250,1 млн гривен. Однако тариф на распределение "Днепропетровскгаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. Даже после роста цены газа с 1 ноября, тариф облгаза не повысили. Компания продолжает получать те же 70 коп. с одного распределенного кубометра газа.