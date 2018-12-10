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НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Дніпропетровськгаз" на поточний рік

Новини » Енергетика    10.12.2018 - 13:55
НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Дніпропетровськгаз" на поточний рік
Ілюстративне фото (прес-служба "Дніпропетровськгазу")

Всього на інвестпрограму виділено 48,05 млн гривень, що у п'ять разів менше реальних потреб

13 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила обсяг інвестицій ПАТ "Дніпропетровськгаз" на поточний рік. Найбільшими статтями витрат - є мережі і індивідуальні лічильники. Всього на інвестпрограму виділено 48,05 млн гривень, що у п'ять разів менше реальних потреб. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У цьому році "Дніпропетровськгаз" встановить 13716 тис. індивідуальних лічильників на що буде спрямовано 27,23 млн гривень. Станом на кінець листопада в області налічувалося близько 25,9 тис. домогосподарств без обліку газу.

Згідно з постановою НКРЕКП, ПАТ "Дніпропетровськгаз" проведе заміну 3 км газопроводів.

"Більше 2,1 кілометрів газових мереж у Дніпропетровській області потребують заміни. Вони повністю вичерпали свій ресурс, адже експлуатуються понад 40 років. Щоб провести необхідну модернізацію тільки газорозподільних мереж, нам необхідно інвестувати понад 929 млн гривень", - розповідає технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

Також компанія виконає реконструкцію 69 пунктів редукування газу, які вже вичерпали термін експлуатації, на суму 8,7 млн гривень, заміну 1124 комбінованих будинкових регуляторів тиску на суму 2,8 млн гривень, ще 4,83 млн гривень спрямують на капітальний ремонт 64 споруд електрохімічного захисту.

Ще на початку року ПАТ "Дніпропетровськгаз" мало намір збільшити інвестиції в газові мережі, подавши на розгляд НКРЕКП план розвитку на поточний рік на суму 250,1 млн гривень. Однак тариф на розподіл "Дніпропетровськгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що зробило неможливим збільшення фінансування. Навіть після зростання ціни газу з 1 листопада, тариф облгазу не підвищили. Компанія продовжує отримувати ті ж 70 коп. з одного розподіленого кубометра газу.

Аварійна служба "Львівгазу" від початку року відреагувала на 25 тис. звернень споживачів До кінця 2018 року "Дніпрогаз" спрямує на модернізацію газових мереж 46,2 млн гривень
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