НКРЭКУ стоит сфокусироваться на проблемах отрасли, а не перекладывать вину на частную компанию, - ДТЭК

"ДТЭК не согласен с заявлениями главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в интервью изданию "Экономическая правда" и считает, что высокопоставленному лицу государственного органа стоило бы сфокусироваться на решении проблемы подготовки отрасли к осенне-зимнему периоду, а не на перекладывании вины за проблемы всего рынка на частную компанию, доля которой в несколько раз ниже доли государственной генерации на рынке электроэнергии", - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что она всегда выступала против ручного непрофессионального административного вмешательства в работу энергорынка.

Вместе с тем ДТЭК благодарен за то, что спустя 2 года после запуска новой модели рынка Регулятор услышал о проблемах генерирующих компаний и поспособствовал принятию ряда изменений, которые позволяют частично стабилизировать ситуацию на рынке.

"Для обеспечения энергетической независимости Украины, развитию внутреннего рынка и успешной интеграции в европейский рынок ДТЭК призывает все органы государственной власти в рамках их полномочий обеспечить принятие решений, которые позволят выйти отрасли из кризиса", - добавили в ДТЭК.