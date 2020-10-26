НКРЭКУ сознательно привела к коллапсу на энергорынке, - Центр Разумкова

Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынокдо коллапса.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственной непрофессиональности регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ", - отметил Омельченко.

По его словам члены НКРЭКУ работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.

"Складывается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что по другому никак не возможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.

По словам народных депутатов - членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для небытовых потребителей.

Как известно, с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей. Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители, так и энергетики.