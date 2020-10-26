НКРЭКУ сознательно привела к коллапсу на энергорынке, - Центр Разумкова

Фото: офис НКРЭКУ (из открытых источников)

Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынокдо коллапса.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственной непрофессиональности регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ", - отметил Омельченко.

По его словам члены НКРЭКУ работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.

"Складывается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что по другому никак не возможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.

По словам народных депутатов - членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для небытовых потребителей.

Как известно, с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей. Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители, так и энергетики.