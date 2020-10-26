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НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - Центр Разумкова

Киев, Понеділок 26 жовтня 2020 16:44
НКРЕКП свідомо довела енергоринок до колапсу, - Центр Разумкова
Фото: офіс НКРЕКП (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Національний регулятор НКРЕКП своїми діями свідомо довів енергетичний ринок до колапсу.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"НКРЕКП, на мій погляд, не стільки через власну непрофесійність регулює таким чином, що фактично ринок прийшов у стан колапсу чи наближається до нього. Я думаю, це свідомі дії НКРЕКП", - зазначив Омельченко.

За його словами члени НКРЕКП працюючи в інтересах окремих учасників ринку, повністю спотворюють ринкові умови роботи ринку, що може призвести до колапсу всієї енергосистеми України.

"Складається таке враження, що НКРЕКП має певну серйозну залежність від якихось зовнішніх бізнес-гравців. І це найбільше турбує. Тому що по іншому ніяк неможливо пояснити, чому правила ринку весь час міняються на користь одних гравців проти інших, а не застосовується принцип рівноправності", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат Енергетичного співтовариства. До схожих висновків дійшов і Антимонопольний комітет України, який звинуватив регулятор в обмеженні конкуренції на ринку і створенні умов для маніпуляцій.

За словами народних депутатів - членів тимчасової слідчої комісії по розслідуванню причин кризи в енергетиці, керівництво НКРЕКП намагається прикрити власну недолугість черговим необґрунтованим підвищенням тарифів для непобутових споживачів.

Як відомом, з 1 грудня НКРЕКП прийняла рішення на 30% підвищити тариф на передачу електроенергії, що призведе до зростання вартості електроенергії для всіх промислових споживачів. Проти підвищення тарифу уже виступили як великі промислові споживачі, так і енергетики.

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