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НКРЭКУ совершает государственную измену, покрывая импорт тока из РФ и Беларуси, - нардеп

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 16:45
НКРЭКУ совершает государственную измену, покрывая импорт тока из РФ и Беларуси, - нардеп Фото: Людмила Буймистер (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) фактически осуществляет государственную измену, покрывая импорт электрической энергии из России и Беларуси на фоне остановки украинских электростанций.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире "Україна24".

"Сегодня Национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. По российской атомной электростанции, построенной "Росатомом". То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы уничтожаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора", - отметила нардеп.

По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Цель этой войны - сорвать интеграцию Украины в Европейской энергосистеме и установить тотальный контроль над украинским энергорынком.

"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия - это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о Европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Белоруссии? Кто нас там ждет таких?" - добавила Буймистер.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн. Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь.

Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

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