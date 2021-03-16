НКРЭКУ совершает государственную измену, покрывая импорт тока из РФ и Беларуси, - нардеп

"Сегодня Национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. По российской атомной электростанции, построенной "Росатомом". То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы уничтожаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора", - отметила нардеп.

По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Цель этой войны - сорвать интеграцию Украины в Европейской энергосистеме и установить тотальный контроль над украинским энергорынком.

"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия - это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о Европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Белоруссии? Кто нас там ждет таких?" - добавила Буймистер.