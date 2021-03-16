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НКРЕКП вчиняє державну зраду, покриваючи імпорт струму з РФ і Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 16:45
НКРЕКП вчиняє державну зраду, покриваючи імпорт струму з РФ і Білорусі, - нардеп Фото: Людмила Буймістер (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) фактично здійснює державну зраду, покриваючи імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі на тлі зупинки українських електростанцій.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер в ефірі "Україна24".

"Сьогодні Національний регулятор, на мою думку, скоює державну зраду. Тому що на тлі того, що у нас профіцит потужностей в системі, тобто у нас занадто багато електроенергії, вони планують завозити з Білорусії. За російської атомної електростанції, побудованої "Росатомом". Тобто ми як країна вбиваємо власну генерацію, ми позбавляємо робочих місць власних енергетиків, ми розвалюємо свою енергетичну систему в інтересах країни-агресора", - зазначила нардеп.

За її словами, поставки російської електроенергії є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України. Мета цієї війни - зірвати інтеграцію України до Європейської енергосистеми і встановити тотальний контроль над українським енергоринком.

"Це послідовні кроки, які призводять до втрати енергетичної незалежності держави. Такі дії - це пряма загроза національній безпеці, сьогодні я це можу заявити з впевненістю. А говоримо ми про Європу, про інтеграцію, про те, що ми рухаємося в Європу. Як ми туди будемо рухатися? З вимкненими атомними блоками і зеленими електростанціями і імпортом електроенергії з Білорусії? Хто нас там таких чекає?" - додала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь.

Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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