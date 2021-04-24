НКРЭКУ сообщила, кто должен строить подстанцию для "Патриотики на озерах"

Присоединение к электросетям ЖК "Патриотика на озерах" должно происходить согласно договору о присоединении, который был заключен ранее, то есть застройщиком.

Об этом сообщили в "ДТЭК Киевские Электросети" на запрос РБК-Украина.

Регулятор сообщил, что на момент заключения договора между застройщиком и "ДТЭК Киевские электросети" о присоединении жилого комплекса и строительства подстанции "Аркада" законодательство предусматривало, что регулироваться эта процедура должна договором о присоединении.

В нем стороны по своему усмотрению согласовывали условия присоединения. Такой договор действует и сегодня после изменения законодательства.

Регулятор отмечает, что строительство подстанции "Аркада" для присоединения к электросетям ЖК "Патріотика на озерах" должно происходить в соответствии с действующим договором о присоединении, который был заключен в 2012 году.

"Сообщаем, что отношения между операторами систем распределения (электропоставщиками) и заказчиками в части присоединения объектов к электрическим сетям регулируются хозяйственными договорами, заключенными сторонами по взаимному согласию в соответствии с требованиями Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины", - отмечают в НКРЭКУ.

Напомним, ранее сообщалось, что договор о присоединении ЖК "Патриотика на озерах" предусматривал сооружение подстанции заказчиком присоединения самостоятельно и за свой счет.

Кроме того, действующие договоры о присоединении, в частности о строительстве ЖК "Аркада", являются основой плана развития электросетей оператора системы распределения.

План фиксирует все изменения, которые произойдут с энергетической инфраструктурой города на ближайшие 5 лет, независимо от того, кто и за какие средства строит объекты электроснабжения.

НКРЭКУ пояснил, что на основе этого плана создается инвестиционная программа оператора системы распределения на год, которую он обязан выполнять в полном объеме. За то, что договор предусматривает строительство подстанции "Аркада" силами и за счет заказчика, эти работы не были заложены в инвестиционную программу оператора системы распределения.

Как известно, меморандуме об окончании строительства объектов обанкротившегося банка "Аркада" на "ДТЭК Киевские электросети" возложили обязательства по строительству подстанции "Аркада" и воздушной линии для присоединения к электросетям. Компания сообщила, что не может взять на себя такое обязательство, поскольку действующим договором о присоединении предусмотрено, что заказчик самостоятельно строит подстанцию.

Ранее эксперт по градостроительству Георгий Могильный сообщал, что застройщик "Столица групп" хочет построить подстанцию для своих нужд за счет всех киевлян.