НКРЕКП повідомила, хто має будувати підстанцію для "Патріотики на озерах"

Приєднання до електромереж ЖК "Патріотика на озерах" має відбуватися згідно з договором про приєднання, що був укладений раніше, тобто забудовником.

Про це повідомили в "ДТЕК Київські електромережі" на запит РБК-Україна.

Регулятор повідомив, що на момент укладення договору між забудовником та "ДТЕК Київські електромережі" про приєднання житлового комплексу та будівництва підстанції "Аркада" законодавство передбачало, що регулюватися ця процедура має договором про приєднання.

В ньому сторони на свій розсуд погоджували умови приєднання. Такий договір є чинним і сьогодні після зміни законодавства.

Регулятор зазначає, що будівництво підстанції "Аркада" для приєднання до електромереж ЖК "Патріотика на озерах" має відбуватися згідно з чинним договором про приєднання, що був укладений у 2012 році.

"Повідомляємо, що відносини між операторами систем розподілу (електропостачальниками) та замовниками у частині приєднання об'єктів до електричних мереж регулюються господарськими договорами, укладеними сторонами за взаємною згодою відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України", - зазначають в НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що договір про приєднання ЖК "Патріотика на озерах" передбачав спорудження підстанції замовником приєднання самостійно та за власний кошт.

Крім того, діючі договори про приєднання, зокрема про будівництво ПС "Аркада", є основою плану розвитку електромереж оператора системи розподілу.

План фіксує всі зміни, що відбудуться з енергетичною інфраструктурою міста на найближчі 5 років, незалежно від того, хто і за які кошти будує об’єкти електропостачання.

НКРЕКП пояснило, що на основі цього плану створюється інвестиційна програма оператора системи розподілу на рік, яку він зобов’язаний виконувати в повному обсязі. Через те, що договір передбачає будівництво підстанції "Аркада" силами і коштом замовника, ці роботи не були закладені в інвестиційну програму оператора системи розподілу.

Як відомо, меморандумі про закінчення будівництва об’єктів збанкрутілого банку "Аркада" на "ДТЕК Київські електромережі" поклали зобов’язання з будівництва підстанції "Аркада" та повітряної лінії для приєднання до електромереж. Компанія повідомила, що не може взяти на себе таке зобов’язання, оскільки діючим договором про приєднання передбачено, що замовник самостійно споруджує підстанцію.

Раніше експерт з містобудування Георгій Могильний повідомляв, що забудовник "Столиця груп" хоче збудувати підстанцію для своїх потреб коштом всіх киян.