НКРЭКУ решила ограничить импорт из России и Беларуси всего на 4 месяца

"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт. Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 01 октября 2021 года", - говорится в проекте постановления.

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ признала, что энергосистема Украины никоим образом не нуждается в импорте тока из России и Беларуси.