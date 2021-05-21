UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НКРЭКУ решила ограничить импорт из России и Беларуси всего на 4 месяца

Автор: РБК-Украина

НКРЭКУ планирует запретить импорт электрической энергии до 1 октября, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет до конца года.

Проект решения опубликован на сайте комиссии в повестке дня заседания 26 мая.

"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт. Это постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 01 октября 2021 года", - говорится в проекте постановления.

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ признала, что энергосистема Украины никоим образом не нуждается в импорте тока из России и Беларуси.

Напомним, 15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грен.

В частности более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины электроэнергия из РФ