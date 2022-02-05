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В Украине ввели ряд ограничительных мер на рынке электроэнергии

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Суббота 05 февраля 2022 02:04
В Украине ввели ряд ограничительных мер на рынке электроэнергии Фото: в НКРЭКУ объявили ряд ограничительных мер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на экстренном заседании в пятницу вечером ввела ограничительные меры. Они направлены на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Соответствующие изменения внесены в карантинное постановление №766 от 8 апреля 2020 года.

Отмечается, что в отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке сравнивались с объемами продаж на рынке в сутки вперед, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

В частности, регулятор:

  • предусмотрел в торговой зоне "ОЭС Украины" временное применение минимального ценового ограничения на РСВ на уровне не ниже цены ВСР (не менее значения 105% от цены ВСР);
  • увеличил ценовые ограничения на балансирующем рынке;
  • скорректировал алгоритм расчетов платы за небалансы при профиците на рынке электрической энергии;
  • ввел практику проверки происхождения объема продаж электрической энергии на сутки поставки в заявках на продажу участников ВСР/ВСР.

«Вопрос о ситуации на рынке электрической энергии будет внесен в повестки дня заседаний Комиссии, которые будут проводиться каждый день на следующей неделе с целью обеспечения оперативного реагирования по результатам мониторинга", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время рассмотрения этого вопроса.

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