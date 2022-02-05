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В Україні запровадили низку обмежувальних заходів на ринку електроенергії

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Субота 05 лютого 2022 02:04
В Україні запровадили низку обмежувальних заходів на ринку електроенергії Фото: у НКРЕКП оголосили низку обмежувальних заходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на екстреному засіданні в п'ятницю ввечері ввела обмежувальні заходи. Вони спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НКРЕКП.

Відповідні зміни внесено до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.

Відзначається, що в окремі періоди обсяги продажів на внутрішньодобовому ринку порівнювалися з обсягами продажів на ринку на добу вперед, що суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.

Зокрема, регулятор:

  • передбачив у торговельній зоні "ОЕС України" тимчасове застосування мінімального цінового обмеження на РДН на рівні не нижче ціни ВДР (не менше значення 105% від ціни ВДР);
  • збільшив цінові обмеження на балансуючому ринку;
  • скоригував алгоритм розрахунків плати за небаланси при профіциті на ринку електричної енергії;
  • ввів практику перевірки походження обсягу продажів електричної енергії на добу постачання в заявках на продаж учасників РДН/ВДР.

"Питання про ситуацію на ринку електричної енергії буде внесено до порядку денного засідань комісії, які проводитимуться щодня наступного тижня з метою забезпечення оперативного реагування за результатами моніторингу", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду цього питання.

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НКРЕКП
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