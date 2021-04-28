НКРЭКУ поддержала идею создания независимого Оператора рынка на рынке газа

Оксана Кривенко считает, что можно было бы передать функции по балансировке рынка газа от Оператора ГТС к новому субъекту - Оператору рынка.

Она отметила, что на рынке природного газа пока отсутствует субъект, который должен был урегулировать все коммерческие вопросы, а также его балансировку. Такой субъект создан на рынке электроэнергии.

"Вопрос балансировки рынка можно передать Оператору рынка, а Оператор ГТС будет решать технические проблемы. Это было бы оптимальным решением и упростило бы много вопросов на рынке природного газа, но для этого необходимо внести изменения в закон о рынке природного газа", - сообщила Кривенко.

Член НКРЭКУ подчеркнула, что при этом Оператор ГТС и Операторы ГРМ будут выполнять только технические функции, а коммерческую балансировку рынка может осуществлять Оператор рынка.