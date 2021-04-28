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НКРЭКУ поддержала идею создания независимого Оператора рынка на рынке газа

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 17:17
НКРЭКУ поддержала идею создания независимого Оператора рынка на рынке газа Фото: идею создания независимого Оператора рынка на рынке газа поддержали в НКРЭКУ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Член НКРЭКУ Оксана Кривенко считает, что создание Оператора рынка газа позволит решить много сложных вопросов. Регулятор готов работать над изменениями в законодательство.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа - поиск равновесия", проведенной изданием Энергобизнес.

Оксана Кривенко считает, что можно было бы передать функции по балансировке рынка газа от Оператора ГТС к новому субъекту - Оператору рынка.

Она отметила, что на рынке природного газа пока отсутствует субъект, который должен был урегулировать все коммерческие вопросы, а также его балансировку. Такой субъект создан на рынке электроэнергии.

"Вопрос балансировки рынка можно передать Оператору рынка, а Оператор ГТС будет решать технические проблемы. Это было бы оптимальным решением и упростило бы много вопросов на рынке природного газа, но для этого необходимо внести изменения в закон о рынке природного газа", - сообщила Кривенко.

Член НКРЭКУ подчеркнула, что при этом Оператор ГТС и Операторы ГРМ будут выполнять только технические функции, а коммерческую балансировку рынка может осуществлять Оператор рынка.

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