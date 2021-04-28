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НКРЕКП підтримала ідею створення незалежного Оператора ринку на ринку газу

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 17:17
НКРЕКП підтримала ідею створення незалежного Оператора ринку на ринку газу Фото: ідею створення незалежного Оператора ринку на ринку газу підтримали в НКРЕКП (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Член НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Регулятор готовий працювати над змінами до законодавства.

Про це вона повідомила під час онлайн-конференції "Балансування на ринку газу - пошук рівноваги", проведеної виданням ЕнергоБізнес.

Оксана Кривенко вважає, що можна було б передати функції з балансування ринку газу від Оператора ГТС до нового суб’єкта - Оператора ринку.

Вона зазначила, що на ринку природного газу поки що відсутній суб'єкт, який би мав врегульовувати всі комерційні питання, а також його балансування. Такий суб’єкт створений на ринку електроенергії.

"Питання балансування ринку можна передати Оператору ринку, а Оператор ГТС буде вирішувати технічні проблеми. Це було б оптимальним рішенням і спростило б багато питань на ринку природного газу, але для цього необхідно внести зміни до закону про ринок природного газу", - повідомила Кривенко.

Член НКРЕКП зауважила, що при цьому Оператор ГТС та Оператори ГРМ виконуватимуть тільки технічні функції, а комерційне балансування ринку може здійснювати Оператор ринку.

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