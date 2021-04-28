НКРЕКП підтримала ідею створення незалежного Оператора ринку на ринку газу

Член НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Регулятор готовий працювати над змінами до законодавства.

Про це вона повідомила під час онлайн-конференції "Балансування на ринку газу - пошук рівноваги", проведеної виданням ЕнергоБізнес.

Оксана Кривенко вважає, що можна було б передати функції з балансування ринку газу від Оператора ГТС до нового суб’єкта - Оператора ринку.

Вона зазначила, що на ринку природного газу поки що відсутній суб'єкт, який би мав врегульовувати всі комерційні питання, а також його балансування. Такий суб’єкт створений на ринку електроенергії.

"Питання балансування ринку можна передати Оператору ринку, а Оператор ГТС буде вирішувати технічні проблеми. Це було б оптимальним рішенням і спростило б багато питань на ринку природного газу, але для цього необхідно внести зміни до закону про ринок природного газу", - повідомила Кривенко.

Член НКРЕКП зауважила, що при цьому Оператор ГТС та Оператори ГРМ виконуватимуть тільки технічні функції, а комерційне балансування ринку може здійснювати Оператор ринку.