НКРЭКУ планирует снова выплатить себе премии

Фото: руководство НКРЭКУ снова планирует выплату себе премий (РБК-Украина)

Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует выписать себе премии за І квартал 2021 года для поощрения работы.

Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ, опубликованном в повестке дня заседания 7 апреля.

Размер премии в проекте решения не указан, однако все предыдущие разы квартальная премия действующего состава НКРЭКУ составляла не менее 50% к их должностному окладу. "Учитывая достигнутые в І квартале 2021 года результаты работы НКРЭКУ и с целью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышения ее эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов разработан проект постановления НКРЭКУ "О премировании руководящих работников НКРЭКУ", - говорится в обосновании к проекту постановления.