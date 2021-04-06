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НКРЕКП планує знову виплатити собі премії

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 10:23
НКРЕКП планує знову виплатити собі премії Фото: керівництво НКРЕКП знову планує виплату собі премій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує виписати собі премії за І квартал 2021 року для заохочення роботи.

Про це йдеться в проекті рішення НКРЕКП, опублікованому в порядку денному засідання 7 квітня.

Розмір премії в проекті рішення не зазначений, однак всі попередні рази квартальна премія чинного складу НКРЕКП складала не менш як 50% їх посадового окладу.

"Враховуючи досягнуті у І кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів розроблено проект постанови НКРЕКП "Про преміювання керівних працівників НКРЕКП", - йдеться в обґрунтуванні до проекту постанови.

Нагадаємо, згідно з деклараціями членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата у 2020 році зросла в середньому у 2 рази до 2 млн грн на рік.

За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

Заробітна плата рядового члена НКРЕКП в 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента.

16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їх повноважень і зобов’язав Кабінет міністрів розглянути питання їх звільнення. Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.

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