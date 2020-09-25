НКРЭКУ планирует уменьшить дефицит средств повышением тарифа для промышленности, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет уменьшить дефицит средств на энергорынке, который возник в первую очередь из-за ее халатности, путем кратного повышение тарифов на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.

"НКРЭКУ, чтобы показать вид обеспокоенности, будет рассматривать вопрос уменьшения дефицита денежных средств в энергосистеме. Но именно из-за управленческой и коррупционной халатности членов Регулятора, дефицит настолько масштабен, что приводит к радикальным и недопустимых решений. Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" не на проценты, а кратно", - сообщил Кучеренко.

Так, тариф на передачу планируется повысить сразу в 2,7 раза - с 240,33 к 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).

"Я открыто заявляю, что это еще одна схема грабежа потребителей электроэнергии. И она является следствием халатности со стороны НКРЭКУ. В первую очередь от такого решения пострадают предприниматели. И большие, и маленькие. А потом больше заплатит население, потому что бизнес вряд ли будет работать себе в убыток", - добавил Кучеренко.

По его словам, в результате такого повышения, большая часть предприятий потеряют свою конкурентоспособность, столкнутся с риском банкротства.

"Однако в любом случае с многомиллионными доходами останутся энерготрейдеры, потому что у них нет никакого производства - только офисы и компьютеры. И члены комиссии, которые уже запланировали повышение зарплаты себе в 1,5 раза с 2021 года. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить обе инициативы", - добавил Кучеренко.

Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" произошло с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысил тариф на 55% - с 155,4 до 240,23 грн/МВт.ч.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.