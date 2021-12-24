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НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения на электроэнергию в западных областях Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 24 декабря 2021 11:03
НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения на электроэнергию в западных областях Украины Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

НКРЭКУ на 10-20% ослабила ценовые ограничения (прайс-кепы) в зоне Бурштынского энергоострова, приблизив их к уровню остальной части Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение регулятора, принятое на заседании 24 декабря.

Причина - рекордный рост цен на уголь и газ, из-за чего производители во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вынуждены работать ниже реальной себестоимости.

Ценовые ограничения в ночные часы ослаблены на 10% - с 1,5 тыс. до 1,65 тыс. грн/МВт.час, в дневные - на 20% с 2,5 тыс. до 3 тыс. грн/МВт.час.

Ценовые ограничения в западных регионах по-прежнему остаются ниже, чем остальной части Украины. В ОЭС Украины они составляют 2 тыс. грн/МВт.час ночью и 4 тыс. грн/МВт.час днем.

Свое решение НКРЭКУ обосновала рекордными ценами на уголь, которые достигли 169 долларов/тонн, а на газ - 36 тыс. грн/тыс. куб. м.

Как сообщалось, ценовые ограничения (так называемые price-cap), установленные ранее в Бурштынском энергоострове (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) не покрывали себестоимость производства электроэнергии.

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