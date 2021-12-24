НКРЕКП послабила цінові обмеження на електроенергію у західних областях України

НКРЕКП на 10-20% послабила цінові обмеження (прайс-кепи) у зоні Бурштинського енергоострова, наблизивши їх до рівня решти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення регулятора, ухвалене на засіданні 24 грудня.

Причина - рекордне зростання цін на вугілля та газ, через що виробники у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях змушені працювати нижче за реальну собівартість.

Цінові обмеження в нічний годинник ослаблені на 10% - з 1,5 тис. до 1,65 тис.грн/МВт.годину, в денні - на 20% з 2,5 тис. до 3 тис.грн/МВт.годину.

Цінові обмеження в західних регіонах, як і раніше, залишаються нижчими, ніж решта України. В ОЕС України вони становлять 2 тис. грн/МВт.годину вночі та 4 тис. грн/МВт.годину вдень.

Своє рішення НКРЕКП обґрунтувала рекордними цінами на вугілля, які сягнули 169 доларів/тонн, а на газ - 36 тис. грн/тис. куб. м.