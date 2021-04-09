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НКРЭКУ опубликовало решение о выплате себе премий в 50% оклада

Автор: РБК-Украина

НКРЭКУ опубликовала постановление №569 от 7 апреля 2021 года о выплате членам комиссии и ее председателю квартальных премий 50% должностного оклада.

Постановление размешено на сайте регулятора.

"За личный вклад в общие результаты работы НКРЭКУ по итогам первого квартала 2021 года, с учетом фактически отработанного времени, установить руководящим работникам НКРЭКУ премию в размере установленном на заседании НКРЭКУ", - говорится в постановлении.

На заседание 7 апреля председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что премия будет составлять 50%, как и в предыдущий квартал. Учитывая среднюю зарплату членов НКРЭКУ в 2020 году, указанную ими в декларациях, размер квартальной премии составит не менее 250 тыс. грн.

По решению комиссии, выплата этих премий осуществляться одновременно с зарплатой за вторую половину апреля, то есть в начале мая 2021 года.

Прошлую премию члены НКРЭКУ получили в начале февраля за 4 квартал 2020 года. Согласно декларациям членов регулятора, премия составила от 205 по 225 тыс. грн.

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц.

7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".

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