НКРЭКУ опубликовало решение о выплате себе премий в 50% оклада

"За личный вклад в общие результаты работы НКРЭКУ по итогам первого квартала 2021 года, с учетом фактически отработанного времени, установить руководящим работникам НКРЭКУ премию в размере установленном на заседании НКРЭКУ", - говорится в постановлении.

На заседание 7 апреля председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что премия будет составлять 50%, как и в предыдущий квартал. Учитывая среднюю зарплату членов НКРЭКУ в 2020 году, указанную ими в декларациях, размер квартальной премии составит не менее 250 тыс. грн.

По решению комиссии, выплата этих премий осуществляться одновременно с зарплатой за вторую половину апреля, то есть в начале мая 2021 года.

Прошлую премию члены НКРЭКУ получили в начале февраля за 4 квартал 2020 года. Согласно декларациям членов регулятора, премия составила от 205 по 225 тыс. грн.