НКРЭКУ опубликовала тарифы для облгазов на распределение газа на 2021 год

НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа на следующий год. Регулятор уменьшил тарифы в 2-3 раза по сравнению с теми, что подали облгазы в своих расчетах.

Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЭКУ.

АО "Херсонгаз" при действующем тарифе в размере 1,12 гривен за куб. м подавал обоснование на повышение тарифа до 3,07 гривен за куб. м. Впрочем, в НКРЭКУ считают, что компании хватит и 1,8 гривен за куб. м.

"АО "Кировоградгаз", которое находится под управлением НАК "Нафтогаз Украины", подало обоснование на тариф в размере 3,15 гривен за куб. м. Это в три раза больше, чем действующий тариф на доставку – 1,04 гривен за куб. м. Рассчитанный Регулятором тариф "Кировоградгаза" вырастет до 1,75 гривен за куб. м", - говорится в сообщении.

Так же Регулятор срезал запросы Операторов ГРС входящих в Региональную газовую компанию. Например, для АО "Львовгаз" и АО "Житомиргаз" уменьшили размер тарифа с 4,14 гривен за куб. м до 1,79 гривен за куб. м и 3,32 гривен за куб. м до 1,82 гривен за куб. м соответственно.

"Большая разница между обоснованиями облгазов и проектами, утвержденными НКРЭКУ, объясняется тем, что в расчетах были учтены убытки предыдущих периодов. Речь идет о долгах, которые возникли в газораспределительных компаний перед АО "Укртрансгаз" из-за убыточности тарифа и которые они должны уплатить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НКРЭКУ в своих расчетах основывается на том, чтобы покрыть обоснованные расходы газораспределительных компаний и компенсировать убытки компаний постепенно, а не за два года.

"Предотвратить рост тарифов могли бы народные депутаты, если бы приняли законопроект №3800-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце июля 2020 года. Он предусматривает списание долгов, которые возникли из-за убыточности тарифов на распределение. Пока же этот законопроект не принят и эти долги должны быть компенсированы через тариф на доставку газа", - говорится в сообщении.