НКРЭКУ несет полную ответственность и продолжает игнорировать манипуляции на рынке, - Милютина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), несет полную ответственность за манипуляции на рынке электроэнергии, из-за которых несут убытки генерирующие компании.

Об этом написала советник гендиректор ДТЭК Ирина Милютина на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Она отметила, что спекуляции компаний-трейдеров на рынке электроэнергии приводят к ценовым провалам и убыткам для генерирующих компаний, но отраслевой регулятор не принимает никаких мер для их прекращения.

"ДТЭК неоднократно обращался к НКРЭКУ с призывом усилить возложенный на Регулятора контроль за поведением участников и внести необходимые корректировки в правила работы рынка "на сутки вперед" для недопущения манипуляций, которые приводят к искажению рыночных индикаторов цен и ведут к убыточной деятельности генерирующих компаний. Но в Комиссии все это время предпочитали делать вид, что не замечают вопиющих злоупотреблений", - написала Милютина.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что действия членов НКРЭКУ является причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.

В свою очередь соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что НКРЭКУ искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.