НКРЭКУ лишила "Укрэнерго" 215 млн гривен тарифных средств

Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)

В "Укрэнерго" считают решение регулятора необоснованным

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 27 ноября, приняла решение об уменьшении тарифа 2018 года для ГП "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи на 215,172 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрєнерго".

В результате этого решения, тариф "Укрэнерго" за декабрь 2018 года был уменьшен до 3,45 коп./кВт час.

"Именно 215 млн грн в 2017 году компания получила в результате экономии на закупках. Она была подтверждена Нацкомиссией в мае этого года в ходе проверки состояния выполнения инвестпрограммы "Укрэнерго" в 2017 году", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" также отметили, что лишь 4 сентября текущего года получили от регулятора разрешение на использование сэкономленных на закупках средств в размере 215,172 млн грн и обязательства предоставить пакет необходимых документов об изменениях в инвестпрограмму до 1 октября 2018 года, и 21 сентября уже предоставили всю необходимую информацию.

Компания считает, что решение об изъятии у нее средств - необоснованное.

"Изъятие из инвестиционной программы "Укрэнерго" 215 млн грн, по меньшей мере, - необоснованное решение. Речь идет, фактически, о перераспределении средств между участниками энергорынка. В то вемя как эти средства должны были направить на дофинансирование переходных стратегических объектов, важных для всей отрасли", - заявил руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Он прогнозирует, что такое решение негативно повлияет на показатели валового дохода и прибыли компании и ее отчисления в госбюджет.

Напомним, ранее главы украинских представительств ЕБРР, Всемирного банка и ЕИБ, а также директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Янеш Копач обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ускорить передачу оператора объединенной энергетической системы ГП "НЭК "Укрэнерго" в компетенцию Министерства финансов.